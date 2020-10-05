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Большие размеры, но отличная система охлаждения - первые отзывы о Sony PlayStation 5

Большие размеры, но отличная система охлаждения - первые отзывы о Sony PlayStation 5
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
По примеру Microsoft, Sony дала протестировать PlayStation 5 японским журналистам, которые в свою очередь уже поделились своими впечатлениями о новой консоли.

До выхода PS5 осталось около месяца и перед выпуском консоли в Токио провели "практические испытания". Один из журналистов, которому удалось "пообщаться" с консолью, поделился своими первыми впечатлениями.

Журналист смог сыграть в две эксклюзивные игры для PS5 - Godfall и Astro’s Playroom. Всего это заняло около 1 часа 45 минут, но я ощущения от PS5 того стоило.

"Когда я действительно прикоснулся к контроллеру и увидел вблизи основной блок PS5, меня вдохновило желание сказать: "Я хочу PS5 !!" - сказал он.

Играя в игры, отмечается, что тишина PlayStation 5 оказалась очень впечатляющей. За время игры консоль не нагревалась выше 60 градусов по цельсию, при чем система охлаждения почти не выдавала свое присутствие. После завершения сеанса, прикоснувшись к самому устройству, оказалось, что корпус не был горячим.

"Тишина вентиляторов впечатляет сильнее, чем время загрузок. Определенно есть люди, для которых это важно. Играя в игры я даже не заметил звука вентилятора" - отмечает журналист.

Демонстрация скорости загрузок PlayStation 5:

 

Несмотря на то, что размеры PlayStation 5 получились довольно большими, игрокам не стоит волноваться о системе охлаждения.  

"Поскольку консоль довольно громоздкая, я бы порекомендовал разместить ее в месте с большим количеством пространства для надлежащей вентиляции", - подытожил журналист.

Напомним, ранее компания Sony объявила цены на свою новую консоль Playstation 5. Новая модель приставки должна поступить в продажу 12 ноября. В Украину консоль "приедет" на неделю позже - продажи стартуют с 19 ноября.

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Все по теме:

PlayStation, Консоль, Sony, Технологии, Техно, PlayStation 5.

Автор:

Телеграф
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