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Готовьте кошельки: Sony назвала цену Playstation 5

Готовьте кошельки: Sony назвала цену Playstation 5
08:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Sony объявила цены на свою новую консоль Playstation 5, которая поступит в продажу осенью.

В США, Канаде, Мексике, Австралии, Южной Корее и Новой Зеландии новая модель приставки поступит в продажу 12 ноября. А в остальные страны, среди которых и Украина, консоль "приедет" на неделю позже - продажи стартуют 19 ноября.

Цифровая модель обойдется в 399 долларов, а модель с приводом - в 499 долларов.

Обе модели будут иметь одинаковую конфигурацию. Оба варианта получат пользовательский процессор с архитектурой Zen2 и графическим процессором с микроархитектурой RDNA 2. Также консоль получит пока не представленный контроллер DualShock 5.

Несмотря на то, что PlayStation 5 вот-вот поступит в продажу, официального прайс-листа нет.

Официально: Rainbow Six Siege появится на PS5 и Xbox Series X

Ранее, компания презентовала рекламный ролик консоли,  в котором напомнила геймерам о главных фишках новой приставки.

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Все по теме:

PlayStation, Консоль, Sony, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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