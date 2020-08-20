Цена остается загадкой: Sony представила рекламный ролик PlayStation 5 (Видео)

Компания Sony выпустила новый трейлер PlayStation 5, в котором напомнила геймерам о главных фишках новой приставки.

Вице-президент маркетингового отдела SIE Мэри Йи рассказала, что каждая сцена из видео показывает особенности новой приставки PlayStation 5.

Ролик показывает девушку, которая попадает в различные ситуации, и каждая из них рассказывает об отдельной фишке приставке. Начало видео показывает встречу главной героини с кракеном на замерзшем озере, который нападает на нее, разрушая лед. Этим разработчики продемонстрировали тактильную отдачу контроллера Dual Sense.

Далее, героиня попадает в деревню, где девушка начинает слышать различные звуки, доносящиеся с разных сторон. Эта сцена показывает преимущества Tempest 3D AudioTech.

Кадры, на которых девушка берет лук, то ощущает натяжение тетивы. Как пишет Мэри Йи, то адаптивные триггеры DualSense смогут передавать подобное натяжение.

"Эти технологии вызывают у нас огромный восторг, и мы с нетерпением ждем того дня, когда вы сможете погрузиться в новые миры на консоли PS5, вооружившись беспроводным контроллером DualSense", — пишет Мэри Йи.