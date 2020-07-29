Xbox Series X или PlayStation 5: Гейб Ньюэлл свой выбор сделал

Глава Valve Гейб Ньюэлл принял участие в передаче The Project в Новой Зеландии, во время эфира он ответил на вопрос о том, что же лучше Xbox Series X или PlayStation 5.

"Xbox. Просто это так. У меня нет интереса к этой гонке, в моей компании основная часть разработки идет на ПК, но из этих двух я бы взял Xbox", - заметил глава Valve.

Впрочем, учитывая, что платформа Xbox в последние годы перестала ассоциироваться исключительно с консолями и превратилась в экосистему, в которую входит и ПК, а компания Valve работает над ПК-сервисом Steam, то выбор Ньюэлла кажется вполне закономерным.

Разработчик Xbox, компания Microsoft, сейчас продает все свои ПК-игры как раз через Steam, это касается и будущих эксклюзивов Avowed и Hellblade.

Sony же на планирует выпускать свои новые тайтлы где-либо, кроме PS5.

Ньюэлл находится в Новой Зеландии с марта 2020 года, то есть с начала пандемии. Впрочем глава Valve жаловаться не стал, и даже наоборот, под впечатлением от гостеприимности местных жителей, он и его друзья решил организовать музыкальный фестиваль в конце лета.