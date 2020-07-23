Microsoft обнародовала финотчет: выручка игрового подразделения выросла на 64% за год

22 июля компания Microsoft обнародовала квартальный финансовый отчет. В нем отмечается, что компания компания превзошла прогнозы аналитиков, как по продажам, так и по выручке.

Выручка компании составила 38 миллиардов долларов США, а это на 13% выше результатов предыдущего года. Прибыль же составила 11,2 миллиарда долларов, что на 5% превзошло прошлогодние показатели.

В то же время игровое подразделение продемонстрировало рост выручки аж на 64% ($1,3 миллиарда) благодаря контенту и сервисам Xbox. Отмечается, что этому в значительной мере способствовала активность геймеров во время самоизоляции.

Что касается выручки от продаж устройств Xbox, то она выросла на 49% в сравнении с данными за этот период в прошлом году. В компании убеждены, что во многом этому поспособствовали активные продажи консолей Xbox One.

После релиза отчета, глава Microsoft Сатья Наделла сообщил, что Xbox Series X пойдет в продажи осенью этого года с "крупнейшей линейкой тайтлов среди всех консолей в истории".