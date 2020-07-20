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Персональные данные более 20 миллионов пользователей VPN "утекли" в сеть

Персональные данные более 20 миллионов пользователей VPN "утекли" в сеть
13:10 Сегодня Телеграф
Персональные данные более 20 миллионов пользователей VPN-сервиса попали в открытый доступ.

Исследовательская команда vpnMentor обнаружила, что в открытый доступ попали персональные данные 20 млн пользователей бесплатных VPN.

На незащищенном сервере находится база объемом 1,2 терабайта данных различных приложений, передает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на vpnMentor.

В незащищенный список попали такие приложения, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

Кроме того, среди данных электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Эксперты утверждают, что такая утечка данных ставит под угрозу пользователей

VPN (Virtual Private Network "виртуальная частная сеть") — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети.

Как сообщалось, на популярную социальную сеть Twitter произошла крупнейшая кибератака. Были взломаны аккаунты крупных компаний и знаменитостей с миллионами подписчиков.

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Все по теме:

Кибератака, Персональные данные, VPN..

Автор:

Телеграф
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