Официально: Rainbow Six Siege появится на PS5 и Xbox Series X

Ubisoft официально подтвердила, что Rainbow Six Siege выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S.

Разработчики не говорят об улучшении графики или дополнительных визуальных эффектах, но обновиться стоит. Ubisoft обещает, что игра будет работать в разрешении 4K с динамическим масштабированием и поддержкой 120 FPS.

Игра выйдет уже в 2020 году, и при переходе на новое поколение в рамках одного и того же бренда владельцы "Осады" для PS4 и Xbox One получат обновление без дополнительной платы.

К тому же сохранится прогресс и внутриигровой контент.

Ubisoft также подтвердила, что версии игры для консолей текущего и следующего поколений будут совместимы, и обладатели устройств одного бренда смогут играть вместе.

Как сообщалось ранее, Microsoft назвала дату релиза и цену консоли Xbox Series X. Также, в сеть слили дату выхода игровой приставки Sony PlayStation 5.