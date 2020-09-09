Для длительных сражений и бессонных ночей: Razer выпустила необычный "девайс" для геймеров

Компания Razer известна своими геймерскими гаджетами и аксессуарами, но теперь она представила довольно необычный продукт — жевательную резинку.

Это жвачка Respawn by 5 Gum, выпущенная в рамках сотрудничества с брендом 5 Gum. Она разработана специально для геймеров и является альтернативой энергетику, то есть повышает продуктивность, концентрацию внимания и увеличивает скорость реакции. Как раз для длительных сражений и бессонных ночей.

Razer уверяет, что провела большое количество исследований и разработок, чтобы добиться бодрящего эффекта для профессиональных геймеров, но только на время игры. Единственный источник кофеина в жевательной резинке — это экстракт зеленого чая.

Сама жвачка черного цвета, но она абсолютно безопасна и не окрашивает рот и зубы.

Respawn by 5 Gum можно купить в онлайн-магазине Razer и на Amazon. Одна пачка из 15 пластинок обойдется в $3, а упаковка из 10 пачек стоит $28. На выбор есть три вкуса: прохладная мята, тропический пунш и гранатовый арбуз.

Кстати, в прошлом году Razer уже выпускала энергетический напиток с таким же эффектом.