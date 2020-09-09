Скачать
Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МОН выпустило правила работы учебных заведений во время карантина
МОН выпустило правила работы учебных заведений во время карантина
В Кабмине сообщили, на сколько увеличат доплаты врачам
В Кабмине сообщили, на сколько увеличат доплаты врачам
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Xbox Series X: Microsoft назвала дату релиза и цену консоли
Xbox Series X: Microsoft назвала дату релиза и цену консоли

Xbox Series X: Microsoft назвала дату релиза и цену консоли

Xbox Series X: Microsoft назвала дату релиза и цену консоли
18:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Microsoft долго выжидала момент и наконец объявила цену с датой релиза консоли нового поколения Xbox Series X.

На официальном сайте компании появилась информация, что консоль поступит в продажу уже 10 ноября, а цена составит $500. Сделать предзаказ на консоль можно с 22 сентября.

Также, приставка будет доступна в Xbox All Access. Программа позволит взять Series X в некий кредит за $35 в месяц, при этом за эти деньги пользователь получает и доступ к Xbox Games Pass Ultimate.

Напомним, что Xbox Series X получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 на 3.8 ГГц и графический процессор RDNA 2 мощностью 12 терафлопс. Оперативной памяти будет 16 ГБ, но Microsoft разделила ее на два типа: 10 ГБ «оперативки» с пропускной способностью 560 ГБ/с выделено под нужды игр, а 6 ГБ ОЗУ с пропуском 336 ГБ/с оставили для системы.

Xbox Series S: Microsoft представила консоль нового поколения за $300

Также Xbox Series X получит SSD NVME SSD на 1 ТБ, а на задней части консоли есть порт, через который можно подключить еще один такой же диск на 1ТБ. Вместе с тем консоль поддерживает внешний HDD по USB 3.2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, Технологии, Xbox, Техно, Xbox Series X.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень странно лежать на соседних шезлонгах с россиянами": украинский журналист взбудоражил сеть постом об отдыхе в Турции
02 Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против
03 Внезапно "растолстевшая" Оля Полякова шокировала поклонников
04 Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021
05 "У него будет наилучшее питание в тюрьме": в Грузии ответили на заявление Саакашвили о премьерстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ловят сигналы из космоса: Лукашенко высказался о протестующих
Ловят сигналы из космоса: Лукашенко высказался о протестующих
Стало известно, в чем обвиняют Колесникову
Стало известно, в чем обвиняют Колесникову
США в сентябре выведут более двух тысяч военных из Ирака
США в сентябре выведут более двух тысяч военных из Ирака
&quot;Принц из Беверли-Хиллз&quot;: сиквел точно получит два сезона
"Принц из Беверли-Хиллз": сиквел точно получит два сезона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь