Xbox Series X: Microsoft назвала дату релиза и цену консоли

Microsoft долго выжидала момент и наконец объявила цену с датой релиза консоли нового поколения Xbox Series X.

На официальном сайте компании появилась информация, что консоль поступит в продажу уже 10 ноября, а цена составит $500. Сделать предзаказ на консоль можно с 22 сентября.

Также, приставка будет доступна в Xbox All Access. Программа позволит взять Series X в некий кредит за $35 в месяц, при этом за эти деньги пользователь получает и доступ к Xbox Games Pass Ultimate.

Напомним, что Xbox Series X получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 на 3.8 ГГц и графический процессор RDNA 2 мощностью 12 терафлопс. Оперативной памяти будет 16 ГБ, но Microsoft разделила ее на два типа: 10 ГБ «оперативки» с пропускной способностью 560 ГБ/с выделено под нужды игр, а 6 ГБ ОЗУ с пропуском 336 ГБ/с оставили для системы.

Также Xbox Series X получит SSD NVME SSD на 1 ТБ, а на задней части консоли есть порт, через который можно подключить еще один такой же диск на 1ТБ. Вместе с тем консоль поддерживает внешний HDD по USB 3.2.