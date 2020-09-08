Xbox Series S: Microsoft представила консоль нового поколения за $300

После большой утечки Microsoft таки решила официально представить Xbox Series S.

О бюджетной консоли Microsoft заговорили еще два года назад, а теперь Xbox Series S раскрыта официально.

Microsoft установила цену в $300, а по словам Windows Central, приставка станет частью программы Xbox All Access, которая позволяет оформить некий кредит. За $25 в месяц пользователь получает сам Xbox и подписку Xbox Game Pass Ultimate с сотней игр и доступом к мультиплееру. В свою очередь Xbox Series X, по словам издания, обойдется в $500, а по программе Xbox All Access будет доступен ха $35 в месяц.

Microsoft придержала подробности на будущее, но инсайдер WalkingCat показал вырезку из, вероятно, презентационного ролика. На видео приставку сравнивают со старшей Xbox Series X, и можно заметить насколько меньше бюджетный Xbox. К тому же форм-фактор и расположение логотипа указывают, что консоль рассчитана на использование в горизонтальном положении.

Также выделяется отсутствие привода, но это не единственное упрощение. Как пишет The Verge, мощность Series S составляет примерно 4 терафлопса, что даже меньше One X с его 6 терафлопсами. Все же издание отмечает, что бюджетный Xbox будет более производительным за счет SSD и процессора Series X. По сути, консоль сможет запускать игры нового поколения, но без 4К.