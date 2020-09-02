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Microsoft разработала технологию для борьбы с дипфейками

Microsoft разработала технологию для борьбы с дипфейками
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Корпорация Microsoft разработала инструмент, который будет распознавать изображения людей с фейковыми лицами, созданными компьютером. Об этом сообщает BBC.

Программное обеспечение анализирует фото и видео и дает оценку вероятности, что материал создан искусственно. Компания надеется, что технология поможет "бороться с дезинформацией".

Microsoft Video Authenticator обнаруживает фейки по признакам, которые не заметны человеку, например, тонкие пиксели в оттенках серого в том месте, где созданная компьютером версия лица была объединена с оригиналом.

Для создания приложения корпорация применила собственные методы машинного обучения до тысячи общедоступных видео, в которых использовалась функция замены лица, а затем протестировала созданную модель на большей базе обмена лицами Facebook.

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Технология замены лица человека на изображении, или дипфейк, стала популярной в 2018 году после того, как некоторые разработчики начали адаптировать методы искусственного интеллекта для создания подобного программного обеспечения.

Процесс создания заключается в загрузке данных в виде изображений одного человека и видеоматериалов с лицом другого на компьютер. Программное обеспечение использовало данные для нового видео уже с измененным лицом, мимикой и синхронизацией губ.

BBC отмечает, что существуют программы, которым необходимо только одно селфи, чтобы заменить лицо звезды лицом пользователя в клипе голливудского фильма. Такими программами могут злоупотреблять для создания обманчивых клипов, в которых определенный деятель может действовать так, как никогда не делал, с политической или иной целью.

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Microsoft, Технологии, Новости.

Автор:

Телеграф
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