Codemasters объявила о переносе DIRT 5

На официальной странице DIRT разработчики объявили, что пятая игра серии выйдет аж 6 ноября, а не 16 октября.

Это касается версий для PlayStation 4, Xbox One и PC, а ранний доступ для владельцев Amplified Edition откроется 3 ноября.

Дата выхода изданий для PlayStation 5 и Xbox Series X все еще запланирована на "позже в этом году".

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.

Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. pic.twitter.com/p5c8MDUfKo

— DIRT (@dirtgame) September 7, 2020