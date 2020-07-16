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Все до мельчайших деталей: представлен трейлер "DIRT 5" (Видео)

Все до мельчайших деталей: представлен трейлер "DIRT 5" (Видео)
16:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Codemasters рассказали новые подробности о раллийном симуляторе DIRT 5. Выход игры назначен на 9 октября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, PC (Steam) и Stadia.

Погонять в "DIRT 5" игрокам дадут на десятке новых трасс. В блоге PlayStation геймерам рассказали только о первой тройке:

  • Марокко - скалистые и песчаные равнины, где гонщикам предстоит мчаться через пустыню и вихрем проноситься через деревушки.

  • Бразилия - экзотическая и полная неожиданностей страна, где маршрут будет лежать сквозь пышные леса и тесные фавелы.

  • Аризона - путь среди живописных холмов, каньонов и гигантских расселин.

За кадром остались Непал, остров Рузвельта, Норвегия, Китай, Греция, Италия и Южная Африка. Ко всему Codemasters обещает экстремальные погодные условия, вроде песчаных бурь, метелей, вспышек молний и "другие фокусы природы".

Среди режимов в раллийном симуляторе "DIRT 5" будут представлены все вид классических гонок по бездорожью, и даже состязания с заездами на большие расстояния. Ко всему появятся режимы Stampede и Path Finder, где игроку придется преодолевать препятствия в виде огромных булыжников и крутых подъемов.

Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК

Недавно разработчики заявили, что в пятой части серии будет поддержка локального сплит-скрина до четырех игроков. Кроме того, покупатели игры для консолей текущего поколения получат бесплатную версию для некст-гена.

Стоит отметить, что разработчики изрядно попотели над игрой. Команда постаралась сделать новую часть масштабнее во всех смыслах. Авторы также подтвердили, что купив игру для Xbox One игрок получит "DiRT 5" для Xbox Series X абсолютно бесплатно.

DiRT 5 выходит 9 октября на PS4, Xbox One и РС, а релиз на консолях нового поколения должен состояться до конца этого года.

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Гонки, Игра, Трейлер, DiRT 5.

Автор:

Телеграф
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