Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК

Разработчик Crystal Dynamics назвал дату начала открытого бета-тестирования Marvel’s Avengers для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Тестирование пройдет в три этапа и затронет все платформы. Уже 7 августа Marvel’s Avengers смогут опробовать предзаказавшие игру для PlayStation 4. 14 августа стартует открытый бета-тест, куда пустят всех игроков с PS4, а также доступ получат заранее купившие Marvel’s Avengers на PC и Xbox One. С 21 августа стартует ОБТ для всех платформ и игроков независимо от наличия предзаказа.

Расписание:

7 августа - эксклюзивный бета-тест на PS4 для владельцев предзаказа.

14 августа - открытый бета-тест на PS4 и эксклюзивный (для владельцев предзаказа) на Xbox One и PC.

21 августа - старт открытой "беты" на всех платформах.

По словам Crystal Dynamics, игроки получат доступ к сегменту из основной кампании, вместе с кооперативными миссиями, "Боевой зоной" и "Зоной высадки". Последний режим разработчики планируют осветить на грядущей трансляции 29 июля в 20:00 по Киеву.

Релиз Marvel’s Avengers назначен на 4 сентября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One и PC. К тому же владельцы версии для консолей текущего поколения получат обновленные издания для PlayStation 5 и Xbox Series X.