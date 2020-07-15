Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине
Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине
В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд

Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК

Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
22:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Разработчик Crystal Dynamics назвал дату начала открытого бета-тестирования Marvel’s Avengers для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Тестирование пройдет в три этапа и затронет все платформы. Уже 7 августа Marvel’s Avengers смогут опробовать предзаказавшие игру для PlayStation 4. 14 августа стартует открытый бета-тест, куда пустят всех игроков с PS4, а также доступ получат заранее купившие Marvel’s Avengers на PC и Xbox One. С 21 августа стартует ОБТ для всех платформ и игроков независимо от наличия предзаказа.

Расписание:

  • 7 августа - эксклюзивный бета-тест на PS4 для владельцев предзаказа.

  • 14 августа - открытый бета-тест на PS4 и эксклюзивный (для владельцев предзаказа) на Xbox One и PC.

  • 21 августа - старт открытой "беты" на всех платформах.

По словам Crystal Dynamics, игроки получат доступ к сегменту из основной кампании, вместе с кооперативными миссиями, "Боевой зоной" и "Зоной высадки". Последний режим разработчики планируют осветить на грядущей трансляции 29 июля в 20:00 по Киеву.

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft Shadowlands

Релиз Marvel’s Avengers назначен на 4 сентября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One и PC. К тому же владельцы версии для консолей текущего поколения получат обновленные издания для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Crystal Dynamics, Бета, Marvel’s Avengers.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 "Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии
04 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
05 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь