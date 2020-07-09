Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft Shadowlands

Blizzard объявила, что уже на следующей неделе запустит "бету" Shadowlands, так что не забудьте поставить в настройках аккаунта согласие на участие в ранних тестах.

Бушующая пандемия не помешала планам Blizzard, и уже осенью 2020 года компания выпустит World of Warcraft: Shadowlands. Оценить малую часть дополнения получится и до официального релиза благодаря скорому бета-тестированию.

Что известно

По словам Blizzard, игроки получат доступ к главным особенностям дополнения, а также рейду "Замок Натрии", изготовлению легендарных рун, кампании ковенантов и PvP. Также получится взглянуть на систему святилищ, соглашений и связей душ. Максимальный уровень на PTR-сервере WoW повысят до 60-го.

Напомним, что в Shadowlands игроки получат доступ к новому региону под названием Тёмные земли, где путешественникам повстречаются умершие герои вселенной Warcraft. Blizzard также обещает обновленную систему прогрессии персонажа.