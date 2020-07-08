Семь часов страданий: блогер прошел Minecraft на пианино (Видео)

Jachel123 рассказал, что вдохновился на необычный эксперимент после того, как блогеру Tallchief удалось настроить пианино для игры в Minecraft в августе 2019 года.
Автор ролика решил развить эту идею и пройти Minecraft целиком на пианино, используя уже готовую конфигурацию управления.
По словам Jachel123, для прохождения он использовал MIDI-клавиатуру, которую настроил при помощи Bome MIDI Translator. Таким образом пианино выполняло функции обычной клавиатуры вроде перемещения на WASD.
Обзор также осуществлялся при помощи клавиш — Jachel123 признал, что это не очень удобно, и скорее напоминало попытку использовать стрелочки на клавиатуре вместо мыши.
На убийство Дракона Края, финального босса в Minecraft, Jachel123 понадобилось пять попыток. Для ускорения битвы игрок использовал трюк с прыжком вверх и выливанием ведра воды под себя, тем самым избегая большого урона падения.