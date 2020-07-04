Системные требования и дата релиза: все, что известно о Horizon Zero Dawn для ПК

Компания Guerrilla Games раскрыла новые подробности PC-версии Horizon Zero Dawn, а также объявила дату релиза, сопроводив информацию новым трейлером.

Horizon Zero Dawn вместе с дополнением The Frozen Wilds выйдет для персональных компьютеров уже 7 августа. Ко всему издание включает два костюма племен и три набора путешественницы.

Цены Horizon Zero Dawn Complete Edition:

Steam - 579 грн

Epic Games Store - 709 грн

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-бита

Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц или AMD FX 6300 3.5 ГГц

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4ГБ)

DirectX: Версии 12

Место на диске: 100 ГБ

Рекомендованные:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц или Ryzen 5 1500×3.5 ГГц

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) or AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

DirectX: Версии 12

Место на диске: 100 ГБ

Среди особенностей переиздания для PC разработчики выделяют поддержку широких мониторов, лимит частоты кадровы в 120 FPS, и тонкую настройку графики. Поддержка разрешения 4K и улучшенное освещение прилагаются. В PC-версию даже добавили бенчмарк для теста игры на разных настройках графики.