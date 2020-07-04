Системные требования и дата релиза: все, что известно о Horizon Zero Dawn для ПК

Horizon Zero Dawn вместе с дополнением The Frozen Wilds выйдет для персональных компьютеров уже 7 августа. Ко всему издание включает два костюма племен и три набора путешественницы.
Цены Horizon Zero Dawn Complete Edition:
Steam - 579 грн
Epic Games Store - 709 грн
Минимальные:
ОС: Windows 10 64-бита
Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц или AMD FX 6300 3.5 ГГц
ОЗУ: 8 ГБ
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4ГБ)
DirectX: Версии 12
Место на диске: 100 ГБ
Рекомендованные:
ОС: Windows 10 64-бит
Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц или Ryzen 5 1500×3.5 ГГц
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) or AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
DirectX: Версии 12
Место на диске: 100 ГБ
Среди особенностей переиздания для PC разработчики выделяют поддержку широких мониторов, лимит частоты кадровы в 120 FPS, и тонкую настройку графики. Поддержка разрешения 4K и улучшенное освещение прилагаются. В PC-версию даже добавили бенчмарк для теста игры на разных настройках графики.