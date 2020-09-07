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Та зачем тот анонс: в сети появились характеристики нового смартфона от Motorola

Та зачем тот анонс: в сети появились характеристики нового смартфона от Motorola
13:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Motorola готовится к выпуску смартфона Moto G9 Plus среднего класса.

Ранние розничные продажи от оператора Orange Slovakia выявили некоторые характеристики и изображения Motorola G9 Plus. Публикация раскрыла не только название неанонсированного гаджета, но и его облик, а также розничную цену.

Moto G9 Plus будет оснащен массивным 6,8-дюймовым дисплеем с ЖК-технологией и разрешением Full-HD + (2400×1080 пикселей). Рамки довольно узкие, но телефон по-прежнему громоздкий: его размеры 169,98×78,1×9,69 мм, а вес — 223 грамма; что делает его значительно больше, чем Moto G8 Plus предыдущего поколения.

Motorola G9 Plus получит четыре модуля камеры на задней панели, одна из которых будет на 64 МП. Смартфон также получит 128 ГБ расширяемой внутренней памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Процессор неизвестен, но ожидается, что это будет серия Snapdragon 600 или 700, которая не поддерживает сети 5G.

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В другом месте написано, что телефон поставляется с предустановленным Android 10, а также с большой батареей емкостью 5000 мАч, которая предположительно поддерживает технологию быстрой зарядки.

Motorola Moto G9 Plus должен быть выпущен в ближайшее время, и в приведенном выше списке розничной торговли упоминается цена в 255 евро в Европе.

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Смартфоны, Технологии, Motorola, Техно.

Автор:

Телеграф
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