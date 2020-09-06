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Исключительно ради шутки: инженер смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность

Исключительно ради шутки: инженер смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф DTF Фото: Скриншот
Блогер Foone Turing, специализирующийся на тюнинге и необычном применении электронных устройств, смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность.

Foone изучил начинку электронных тестов на беременность и к своему удивлению выяснил, что они по-прежнему работают на базе аналоговой технологии. Вся электроника, добавленная в это устройство, нужна только для того, чтобы распознать знакомые всем две полоски и вывести эту информацию на экран.

После публикации треда производителей таких тестов раскритиковали за бесполезность инновации, однако сторонники технологии пояснили, что чисто аналоговая версия зачастую даёт ложный результат из-за человеческого фактора — иными словами люди не всегда могут правильно распознать две полоски, а электронный тест почти полностью устраняет эту погрешность.

В одноразовом устройстве за 5 долларов есть 8-битный процессор Holtek с 64 байтами памяти, способный работать на частотах 4 и 8 МГц, а также оперативная память, батарея и маленький LCD-дисплей.

По словам Foone этот маленький компьютер быстрее в базовых математических операциях и I/O, чем оригинальный IBM PC.

Мини-компьютер активируется автоматически, когда бумажная полоска, обработанная химическим реагентом, намокает. Задача устройства — считать информацию с полоски и вывести на экран надпись "Беременна" или "Не беременна".

Само собой, Foone научился выводить на экран кастомный текст, а потом и видео — с помощью внешнего контроллера. 

Теперь мы можем оценить, как на дисплее такого устройства выглядит DOOM или Skyrim.

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Гаджеты, Skyrim, Doom.

Автор:

Телеграф
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