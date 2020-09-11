Sony PlayStation 5: в сеть слили дату выхода игровой приставки

По данным бразильского медиапортала, консоль PS5 появится в продаже с 17 ноября 2020-го. Журналисты предполагают, что приставка выйдет одновременно с запуском стриминговых сервисов в стране.

С онлайн-презентации нового поколения консоли PlayStation 5 прошло ровно три месяца, а пользователи до сих пор не знают, когда она появится в продаже в разных странах.

На днях бразильский медиапортал Tecnoblog опубликовал данные о том, что приставка выйдет не раньше 17 ноября 2020-го.

Как и в предыдущих версиях PlayStation, консоль пятого поколения получит дополнительный пульт ДУ для управления стриминговыми платформами Netflix, Spotify, YouTube и Disney+, с отдельными кнопками под эти сервисы.

Поскольку запуск Disney+ в Бразилии намечен именно на 17 ноября, — журналисты предполагают, что приставка также станет доступна в это время. Дескать, Sony не может продать пульт с кнопкой «Disney+», которая не будет работать.

Если эти данные подтвердятся, PS5 выйдет как минимум на неделю позже, чем их главный конкурент — новая консоль Xbox Series X.

Эксперты предполагают, что в Sony могут ждать, пока Microsoft выпустит свою приставку, и реальной датой выхода PS5 на рынок может оказаться 20 или 27 ноября.