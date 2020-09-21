Размеры впечатляют: PlayStation 5 появилась на живых фото

Живые фото PlayStation 5 показывают насколько консоль огромная.

PlayStation 5 удивила геймеров внешним видом. В отличие от Microsoft, Sony решила отойти от классического дизайна, придав корпусу приставки V-образный вид.

Чего компания пока не раскрыла, так это габариты PS5, но этот пробел удалось закрыть Федеральная комиссия по связи США (via VGC).

Агентство опубликовало необработанные изображения приставки рядом со специальной линейкой. Так что оценить размеры PlayStation 5 можно не только "на глаз".

Габариты PlayStation 5 (горизонтально):

PS5: 390 мм x 104 мм x 260 мм (ширина, толщина, длина)

PS5 Digital Edition: 390 мм x 92 мм x 260 мм (ширина, толщина, длинна)

Если сравнивать консоль с PlayStation 4 Pro, то пятая версия "игровой станции" все же займет больше места на полке. В ширину "прошка" 295 мм, в длину — 327 мм, и 55 мм в толщину. Что касается веса устройств, то обычная PlayStation 5 с Blu-Ray приводом весит 4.5 кг, а "бездисковая" PS5 — 3.9 кг. Для сравнения: PlayStation 4 Pro весит 3.3 кг.

Напомним, компания Sony объявила цены на свою новую консоль Playstation 5, которая поступит в продажу осенью.