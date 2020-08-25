СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch

В 2021 году Nintendo выпустит апргрейд консоли Switch с возможностью запуска игр в 4K.

Nintendo выпустила упрощенную версию приставки, а теперь в планах компании создать ее улучшенную ревизию.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Инсайдеры сообщают, что условная Switch Pro может быть доступна уже в первом квартале 2021 года. Точные спецификации пока не описаны, но, есть информация, что Nintendo планирует выжать из консоли 4K разрешение.

По всей видимости, таким образом компания пытается угнаться за PlayStation 5 и Xbox Series X. Главное, чтобы не было как с New Nintendo 3DS, когда часть проектов становились эксклюзивами новой ревизии.

Напомним, компания Sony выпустила новый трейлер PlayStation 5, в котором напомнила геймерам о главных фишках новой приставки.