IFA 2020: Huawei примет участие в выставке

Компания Huawei объявила о своем участии в выставке IFA 2020, которая в этом году пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине.

Презентация устройств от Huawei пройдет в первый же день выставки — 3 сентября. Рекламный постер сообщает, что мы увидим видение компании безупречной ИИ-жизни.

Также на изображении показаны смартфон, часы, наушники, очки, планшет, колонка, ноутбук и телевизор. Конечно, вряд ли на презентации анонсируют все эти продукты, но, вероятно, тизер нового флагманского семейства Huawei Mate 40 все же покажут.

Также, в этот день должен состояться анонс процессора Kirin 9000 для тех самых флагманов. Похоже, это будет последний собственный чип Huawei, так как из-за санкций США она больше не может их выпускать.

А на следующий день, 4 сентября, запланирована презентация суббренда Honor. Чего ждать на презентации, китайский производитель не сообщил, но судя по приглашению, это будет большое портфолио новых устройств.