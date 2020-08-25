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IFA 2020: Huawei примет участие в выставке
IFA 2020: Huawei примет участие в выставке

IFA 2020: Huawei примет участие в выставке

IFA 2020: Huawei примет участие в выставке
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания Huawei объявила о своем участии в выставке IFA 2020, которая в этом году пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине.

Презентация устройств от Huawei пройдет в первый же день выставки — 3 сентября. Рекламный постер сообщает, что мы увидим видение компании безупречной ИИ-жизни.

Также на изображении показаны смартфон, часы, наушники, очки, планшет, колонка, ноутбук и телевизор. Конечно, вряд ли на презентации анонсируют все эти продукты, но, вероятно, тизер нового флагманского семейства Huawei Mate 40 все же покажут.

Также, в этот день должен состояться анонс процессора Kirin 9000 для тех самых флагманов. Похоже, это будет последний собственный чип Huawei, так как из-за санкций США она больше не может их выпускать.

Компания Huawei обновила флагман пятилетней давности

А на следующий день, 4 сентября, запланирована презентация суббренда Honor. Чего ждать на презентации, китайский производитель не сообщил, но судя по приглашению, это будет большое портфолио новых устройств.

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Все по теме:

Huawei, Технологии, IFA, Техно, IFA 2020.

Автор:

Телеграф
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