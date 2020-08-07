IFA 2020: бренд Honor примет участие в выставке 4 сентября

Компания Honor, вслед за Realme, объявила о своем участии в выставке IFA 2020. Презентация Honor состоится 4 сентября.

Начало мероприятия - 11:25 по-местному времени (12:25 по Киеву).

Чего ждать на презентации, китайский производитель не сообщил, но судя по приглашению, это будет большое портфолио новых устройств: смарт-часы, спортивные браслеты, телефоны, ноутбуки и планшеты.

Напомним, в этом году IFA 2020 пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине. Выставка будет не в онлайн-формате, но с некоторыми ограничениями из-за COVID-19.

Как сообщалось ранее, в этом году китайский производитель смартфонов Realme впервые примет участие в ежегодной международной выставке бытовой электроники IFA.

Также, в сети появилась информация, что компания HMD Global планирует представить в рамках IFA 2020 сразу три новых смартфона Nokia.