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Huawei выпустит EMUI 11 на основе Android 11 для 40 моделей устройств

Huawei выпустит EMUI 11 на основе Android 11 для 40 моделей устройств
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Сейчас для смартфонов и планшетов Huawei доступна фирменная оболочка EMUI 10.1, но скоро выйдет новая версия - EMUI 11.

EMUI 11, которая базируется на Android 11, должны получить 40 моделей устройств Huawei. По данным компании, в результате пользовательская база превысит 250 миллионов человек.

Источники говорят, что финальная версия EMUI 11 выйдет в четвертом квартале этого года. Первыми смартфонами, которые ее получат, будут флагманы Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, презентация которых должна пройти в сентябре.

Кстати, EMUI 10.1 доступна на более чем 30 моделях, так что у EMUI 11 будет более широкое распространение.

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Как сообщалось ранее, компания Samsung уже тестирует операционную систему Android 11 на смартфонах Galaxy S20.

Также, смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили тестовую прошивку под названием Android 11 Developer Preview 2, основаную на Android 11 Beta 2.

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Все по теме:

Huawei, Android 11, EMUI 11.

Автор:

Телеграф
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