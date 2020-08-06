Huawei выпустит EMUI 11 на основе Android 11 для 40 моделей устройств

Сейчас для смартфонов и планшетов Huawei доступна фирменная оболочка EMUI 10.1, но скоро выйдет новая версия - EMUI 11.

EMUI 11, которая базируется на Android 11, должны получить 40 моделей устройств Huawei. По данным компании, в результате пользовательская база превысит 250 миллионов человек.

Источники говорят, что финальная версия EMUI 11 выйдет в четвертом квартале этого года. Первыми смартфонами, которые ее получат, будут флагманы Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, презентация которых должна пройти в сентябре.

Кстати, EMUI 10.1 доступна на более чем 30 моделях, так что у EMUI 11 будет более широкое распространение.

Как сообщалось ранее, компания Samsung уже тестирует операционную систему Android 11 на смартфонах Galaxy S20.

Также, смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили тестовую прошивку под названием Android 11 Developer Preview 2, основаную на Android 11 Beta 2.