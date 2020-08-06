Google неожиданно прекратил производство и продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL

Смартфоны убрали с официального сайта, а Google Store в некоторых странах и розничные магазины сейчас распродают оставшиеся запасы.

На этой неделе компания Google представила Pixel 4a и подтвердила, что готовит к анонсу Pixel 5 и Pixel 4a 5G, которые должны дебютировать 8 октября. В то же время, производитель решил "похоронить" актуальные флагманы.

Представители Google подтвердили, что компания прекращает производство и продажи прошлогодних Pixel 4 и Pixel 4 XL. И это при том, что они были выпущены всего 9 месяцев назад, а следующий Pixel 5 ждать еще несколько месяцев. Видимо, Pixel 4 и Pixel 4 XL не пользуются популярностью среди покупателей.

Сейчас Google Store в некоторых странах и розничные магазины распродают оставшиеся запасы.

А вот поддержка флагманов продолжится: смартфоны будут получать обновления операционной системы Android и патчи безопасности до октября 2022 года.

Как сообщалось ранее, в Google раскрыли новые подробности Pixel 5.