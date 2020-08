Оранжевый, черный и синий: Xiaomi готовит к анонсу новый бюджетник Redmi

На своей странице в Твиттере он опубликовал пост о новом устройстве компании. Согласно его информации, аппарат получит "имя" Redmi 9C NFC. Приставка NFC говорит о том, что гаджет получит модуль для бесконтактных платежей.

Как и стандартная модель смартфона, новый гаджет выйдет на рынок в трех цветах: оранжевый, черный и синий.

Также он получит две модификации: младшая (2/32 ГБ) будет стоить 130 евро, а старшая (3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ) — 150 евро. Если сравнить, то стоимость обычного Redmi 9C меньше на 10 евро.

Here are the official press renders of Redmi 9C NFC in Orange, Black & Blue color options. Prices...

-2GB+32GB: €129

-3GB+64GB: €149 pic.twitter.com/ymEInIVzRH

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) August 5, 2020