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Оранжевый, черный и синий: Xiaomi готовит к анонсу новый бюджетник Redmi

Оранжевый, черный и синий: Xiaomi готовит к анонсу новый бюджетник Redmi
09:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Если верить индийскому инсайдеру Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), то компания Xiaomi готовит к выходу новую версию бюджетного смартфона Redmi 9C.

На своей странице в Твиттере он опубликовал пост о новом устройстве компании. Согласно его информации, аппарат получит "имя" Redmi 9C NFC. Приставка NFC говорит о том, что гаджет получит модуль для бесконтактных платежей.

Как и стандартная модель смартфона, новый гаджет выйдет на рынок в трех цветах: оранжевый, черный и синий.

Также он получит две модификации:  младшая (2/32 ГБ) будет стоить 130 евро, а старшая (3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ) — 150 евро. Если сравнить, то стоимость обычного Redmi 9C меньше на 10 евро.

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Что касается других спецификаций смартфона, то они будут такими же, как и в обычной версии: 6.53-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Helio G35, тройная камера с основным модулем на 13 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.

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Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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