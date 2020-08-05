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Xiaomi "попрощалась" с программой Android One

Xiaomi "попрощалась" с программой Android One
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Теперь анонса Xiaomi Mi A4 с Android One ждать не стоит.

Производитель гаджетом Xiaomi отказался от выпуска смартфонов под управлением "чистой" версии ОС Android.

Об этом пишет немецкое издание SmartDroid, со ссылкой на официальный источник.

Китайская компания вышла из программы Android One. Это значит ждать выхода смартфона Xiaomi Mi A4 (наследник Mi A3) точно не стоит. Почему компания пошла на такой шаг — неизвестно. Предположительно, все дело в поддержке программного обеспечения. Последнее время у Xiaomi были большие проблемы с обновлением этих устройств. Прошивки выходили с большим количеством ошибок. Их часто задерживали и перевыпускали.

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Программа Android One принадлежит компании Google. Её анонсировали в 2014 году для того, чтобы сторонние компании могли выпускать смартфоны на "чистом" Android с хорошей производительностью и своевременными обновлениями. Сейчас из крупных производителей только HMD Global занимается выпуском подобных устройств.

Напомним, компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 12 для флагмана двухлетней давности - Xiaomi Mi 8.

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Xiaomi, Android One, Xiaomi Mi A4.

Автор:

Телеграф
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