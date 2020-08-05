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В Google раскрыли новые подробности Pixel 5

В Google раскрыли новые подробности Pixel 5
12:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Google Pixel 5 получит 6.67-дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц

Компания Google на днях представила бюджетный смартфон Pixel 4a и рассказала, что готовит к выходу ещё Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G. Сейчас в сети появилась некоторая информация об одном из устройств.

По словам основателя и главы компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга (Ross Young), следующий 5G-смартфон компании получит OLED-дисплей. Поставщиками панелей будут Samsung и BOE. Диагональ дисплея составит 6.67 дюймов, а его частота обновления — 120 Гц. То есть как у многих топовых смартфонов этого года.

О какой конкурентной модели идет речь, Янг не сообщил, но скорее всего, такие спецификации будут у Pixel 5. Всё же линейка Pixel 4a более бюджетная.

Стильный и недорогой: Google презентовала Pixel 4а

Как известно, Pixel 5 еще приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Представить аппарат должны этой осенью. Сколько он будет стоить — неизвестно.

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Все по теме:

Google, Гаджеты, Смартфоны, Google Pixel 5.

Автор:

Телеграф
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