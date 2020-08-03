Стильный и недорогой: Google презентовала Pixel 4а

"Бюджетник" Google Pixel 4a с чипом Snapdragon 730G и двумя камерами наконец-то представили.

Сегодня, 3 августа, гигант Google представил новый недорогой смартфон Pixel 4a, презентация которого ожидалась еще в мае, но неоднократно переносилась.

Новинке достался 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и круглым вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера здесь 12,2-мегапиксельная (как у Pixel 4) с оптической и электронной стабилизацией. Она сделана в виде квадратного блока на тыльной панели по соседству со сканером отпечатков пальцев.

Внутри устройства - процессор Qualcomm Snapdragon 730G, а также аккумулятор емкостью 3140 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки. Соответствующее зарядное устройство идет в комплекте.

Также смартфон имеет стереодинамики, 3,5 мм разъем для наушников, модуль безопасности Titan M и чистый Android.

За Pixel 4a нужно будет заплатить $349. Это стоимость единственной версии — с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Такая конфигурация ближайшего конкурента — iPhone SE (2020) — обойдется на $100 дороже.

Гаджет выполнен в одном цвете. С сегодняшнего дня стартует прием предзаказов, а начало продаж запланировано на 20 августа. В качестве бонуса покупатели получат три месяца подписки на YouTube Premium, Google Play Pass и Google One.

Также обещают Pixel 4a с поддержкой 5G, но его анонс состоится осенью, вместе с Pixel 5.

Напомним, пришлось перенести дату выхода своей новинке не только компании Google. Руководство Apple тоже совершило такой Новый iPhone 12 дебютирует в октябре, а это на месяц позже, чем планировалось.