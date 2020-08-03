Неожиданно: на гаджете от Samsung тестируют обновление Android 11

Компания Samsung уже тестирует операционную систему Android 11 на смартфонах Galaxy S20.

Несмотря на то, что флагманы Samsung, в отличие от смартфонов Google, OnePlus, Xiaomi и OPPO, не получили открытую бета-версию Android 11, компания начала тестировать систему.

В базе данных теста производительности Geekbench заметили модель Galaxy S20+ c предустановленной версией ОС Android 11. Это значит, что корейский производитель уже работает над обновлением.

Планируется, что прошивка получит все основные изменения этой версии «зелёного работа», а также новую фирменную оболочку One UI 3.0.

Когда будет выпущено обновление — информации нет. Скорее всего, анонс прошивки состоится осенью. Кстати, если верить слухам, Android 11 получат более 50 моделей устройств Samsung.

Напомним, смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили тестовую прошивку под названием Android 11 Developer Preview 2, основаную на Android 11 Beta 2, которую компания Google выпустила для смартфонов Pixel неделю назад.