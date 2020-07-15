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Смартфоны серии OnePlus 8 получили прошивку Android 11 Developer Preview 2

Смартфоны серии OnePlus 8 получили прошивку Android 11 Developer Preview 2
16:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили тестовую прошивку под названием Android 11 Developer Preview 2, основаную на Android 11 Beta 2, которую компания Google выпустила для смартфонов Pixel неделю назад.

Компания OnePlus в прошлом месяце начала тестировать Android 11 на своих актуальных смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Сейчас производитель выпустил вторую тестовую сборку системы.

Прошивка вышла с названием Android 11 Developer Preview 2. В системе присутствуют все основные особенности Android 11, а также фирменная оболочка OxygenOS. Каких-то кардинальных отличий в ПО, по сравнению с прошлой версией, нет.

Установить прошивку может любой желающий, но делать это мы, конечно же, не советуем. В системе присутствует множество ошибок.

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Например, не работают некоторые возможности камеры, а также некоторые сторонние приложения. Полный список багов есть на официальном форуме производителя.

Напомним, в начале июня смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили новое полезное обновление от OxygenOS.

Прошивка вышла с номерами OxygenOS 10.5.8 и OxygenOS 10.5.10 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно.

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Все по теме:

OnePlus, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Android 11, Android 11 Developer Preview 2.

Автор:

Телеграф
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