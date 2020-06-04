Полезные изменения и улучшения: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили очередное обновление

Новости технологии:Компания OnePlus продолжает улучшать свои последние смартфоны с помощью обновлений.

Прошивка вышла с номерами OxygenOS 10.5.8 и OxygenOS 10.5.10 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно. Она содержит множество полезных изменений.

Например, разработчики добавили поддержку видеокодека H.265 (HEVC), а также новый режим в камере, который не даёт смазывать углы широкоугольных фотографий с близкого ракурса (только для OnePlus 8 Pro).

Ещё в новом ПО оптимизировали систему, работу сети, а также улучшили создание скриншотов, отзывчивость сенсора, работу сканера и многое другое.

Обновление уже начали распространять на устройства по всему миру. Если прошивки у вас ещё нет, то её можно скачать через приложение Oxygen Updater.