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OnePlus 8 Pro получил обновление: что нового

OnePlus 8 Pro получил обновление: что нового
08:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Разработчики улучшили работу системы и оптимизировали камеру смартфона.

Разработчики OnePlus продолжают улучшать свой актуальный флагманский смартфон с помощью обновлений.

Производитель выпустил новую версию прошивки для OnePlus 8 Pro. Она вышла под номером OxygenOS 10.5.8. В системе исправили мелкие ошибки, оптимизировали работу сенсора, Wi-Fi, мобильной сети, а также улучшили энергопотребление и воспроизведение видео при низкой яркости. Еще разработчики потрудились над камерой смартфона. Теперь режим HDR в роликах должен работать стабильнее. Не забыли и про новый патч безопасности.

Как обычно, компания OnePlus распространяет новое ПО волнами, поэтому придется подождать пока прошивка доберется до вашего смартфона.

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На днях владельцы OnePlus 8 Pro обнаружили очень интересную особенность смартфона: его камера умеет смотреть сквозь пластик, ткань и другие материалы.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Обновление, Прошивка, OnePlus 8 Pro, OxygenOS 10.5.8.
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