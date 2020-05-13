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Экран на 6,6 дюймов и мощная батарея: чем порадует новинка от Redmi

Экран на 6,6 дюймов и мощная батарея: чем порадует новинка от Redmi
16:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Бренд Redmi готовит недорогой смартфон с батареей на 5000 мАч.

Новый смартфон Redmi 9 появился в базе данных Федеральной комиссии по связи США под именем M2004J19G, с указанием основных параметров устройства.

Так, аппарат получит экран диагональю более 6,6 дюймов и аккумулятор на 5000 мАч.

Данные комиссии FCC показывают и некоторые очевидные детали, такие как присутствие MIUI 11 и Android 10 прямо из коробки. Однако, наиболее интересной информацией является то, что смартфон будет оснащен большим аккумулятором на 5000 мАч. При этом информации о мощности зарядного устройства нет.

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Недавние предположения указывают на то, что зарядка составляет всего 10 Вт. Это значительное снижение по сравнению с зарядкой 18 Вт, предлагаемой в моделях Redmi 8 и 8A. Более того, Redmi может вернуться к использованию портов micro-USB, поскольку скорость зарядки 10 Вт часто соответствует этому старому стандарту.

Еще один интересный момент — экран, который будет увеличен до 6,6 дюйма, а может и до 6,67 дюйма. Помимо большой панели, вероятно, что новинка Redmi получит то же разрешение HD+ из серии Redmi 8, что, вероятно, позволит удержать цену на низком уровне и конкурировать с Realme 6i. Телефон будет поддерживать Wi-Fi 5 и 4G LTE.

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Новый Redmi 9 скоро будет представлен в Китае вместе с Redmi 10X. Однако, точная дата выхода и стоимость аппарата пока неизвестны.

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Гаджеты, Смартфоны, Redmi, Redmi 9.
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