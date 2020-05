Если Galaxy Z Flip не по карману: Samsung готовит три новые "раскладушки"

В прошлом году производители смартфонов начали выпускать складные устройства, но до сих пор они многим не по карману: стоимость таких гаджетов — районе 1500–2000 долларов и выше. Однако Samsung, похоже, готова предложить более доступную "раскладушку".

Итак, редактор издания XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) написал в Twitter, что Samsung, по слухам, готовит сразу три новые модели складных смартфонов. Две из них получат пластиковое покрытие, как у Samsung Galaxy Fold, одна — тонкое стекло, как у Galaxy Z Flip.

По словам Макса, одна из этих моделей может получить название Galaxy Fold e и будет стоить $1100.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100.

They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames.

