В Samsung раскрыли новые подробности линейки Galaxy Note 20

Новости технологии:В компании Samsung решили, что Galaxy Note 20 выйдет в двух версиях.

В сети продолжают появляться новые подробности о флагманской линейке смартфонов Galaxy Note 20.

По информации основателя компании DSCC (Display Supply Chain Consultants) Росса Янга (Ross Young), новинка выйдет в двух версиях: Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20+.

Модели Ultra, как в линейке Galaxy S20, не будет.

No Note 20 Ultra. Note 20 and 20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Смартфонам приписывают новый процессор Exynos 992, который станет улучшенной версией Exynos 990 и будет мощнее Snapdragon 865.

Кроме этого, устройства получат стилус S Pen, Super AMOLED-дисплеи на 6.4-6.9 дюймов с частотой 120 Гц, до 16 ГБ ОЗУ, несколько модулей камеры с главным сенсором на 108 Мп и батареи на 4000-5000 мАч. Поставляться новинки должны с новой фирменной оболочкой One UI 2.5.