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Meizu выпустила смартфон с поддержкой 5G

Meizu выпустила смартфон с поддержкой 5G
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости технологии:Meizu 17 стоит 523 или 565 долларов, смартфон поступит в продажу 11 мая.

Компания Meizu в ходе онлайновой пресс-конференции офицально анонсировала Meizu 17, который стал первым флагманом китайского производителя с поддержкой сетей пятого поколения.

С точки зрения внешнего вида Meizu 17 сильно отличается от других производителей. Он получил экран с очень узкими рамками (нижняя имеет ширину всего 3,3 мм). 6,6-дюймовый Samsung Super AMOLED разрешением 2340 х 1080 пикселей занимает 92,2% площади экрана.

Экран поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц, а также расширенный динамический диапазон. Сканер отпечатков пальцев Super mTouch расположен под экраном. Скорость разблокировки составляет всего 0,15 с, пишет ixbt.com.

Фронтальная камера разрешением 20 Мп врезана в правый верхний угол экрана, диаметр отверстия составляет всего 2,99 мм. При запуске фронтальной камеры кольцо вокруг отверстия будет мигать, также оно может отображать уровень заряда.

Что касается аппаратного обеспечения, Meizu 17 оснащен однокристальной системой Snapdragon 865 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Meizu 17 поддерживает технологию mSmart 5G, разработанную самой Meizu. Компания спроектировала новый набор антенных систем, предоставляя быструю и стабильную, а также экономичную связь 5G.

Meizu поделилась подробностями о новых флагманах

Основная камера оснащена 64-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX686, дополнительно установлены телевик разрешением 12 Мп, макрокамера разрешением 5 Мп и 8-мегапиксельный ширик с углом обзора 118 градусов.

Meizu 17 получил большой аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки Super mCharge мощностью 30 Вт. Она позволяет зарядить смартфон до 56% за полчаса. Meizu 17 будет обновлен до системы Flyme 8.1 в ближайшее время. Смартфон получил модуль NFC.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Meizu, Техно, Meizu 17.
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