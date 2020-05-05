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Meizu поделилась подробностями о новых флагманах

Meizu поделилась подробностями о новых флагманах
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Очередная серия тизеров раскрыла сразу несколько важных особенностей, связанных со звуком, дисплеем и беспроводными модулями.

В презентации флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu Pro 17 остаются считанные дни, в связи с чем компания стала чаще публиковать новые сведения о новинках.

О наличии NFC в будущем флагмане Meizu рассказал инсайдер Mukul Sharma в своем твиттере.

Что известно о предстоящих флагманах компании

Одной из особенностей смартфона станет наличие Super AMOLED-дисплея Samsung с поддержкой частоты обновления 90 Гц, разработанного специально для Meizu. На изображении видно, что в углу расположится маленькое отверстие под фронтальную камеру. Ранее также сообщалось о встроенном сканере отпечатков пальцев.

Другие тизеры указывают на наличие в Meizu 17 чипа NFC для бесконтактной оплаты и стереодинамиков для объемного звучания. Кроме того, сама компания раскрыла ассортимент расцветок, в которых будет доступна новинка: Meizu 17 можно будет приобрести в темно-зеленом, сером и белом цветах.

Флагман Meizu будет построен на базе процессора Snapdragon 865, получит поддержку Wi-Fi 6 и скорой ведущий 30-ваттной зарядки.

Новый флагман Meizu выйдет не один

Когда будет презентация

Новинки покажут широкой аудитории уже 8 мая. По предварительным данным стоимость смартфона составит около 569 долларов (почти 16 тысяч гривен) на китайском рынке.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Флагман, Meizu, Техно, Meizu 17, Meizu Pro 17.
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