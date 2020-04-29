Новый флагман Meizu выйдет не один

Новости технологии:Вместе с флагманом Meizu 17 выйдет еще и Meizu 17T.

В октябре прошлого года дебютировал смартфон Meizu 16T, а теперь у него появился преемник — Meizu 17T. Скорее всего, его представят вместе с флагманским семейством Meizu 17 8 мая, однако уже сейчас открыты предзаказы на торговой площадке JD.com.

К сожалению, характеристик смартфона на сайте нет — только указана поддержка 5G. На снимке — изображение Meizu 17, поэтому оценить дизайн пока невозможно. Но Meizu 16T тоже внешне такой же, как Meizu 16s Pro.

Неизвестна и стоимость Meizu 17T — на JD.com стоит "заглушка" в 9999 юаней.

На выбор есть три расцветки: серая, зеленая и голубая.

Скорее всего, Meizu 17T все-таки будет дешевле флагмана и будет отличаться процессором и другими внутренними деталями.

В то же время Meizu 17 получит экран с частотой обновления 90 Гц и круглым вырезом для фронтальной камеры, процессор Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а также квадрокамеру с главным 64 Мп сенсором Sony IMX686.