Новый смартфон Meizu получит мощную батарею и быструю зарядку

Новости технологии:Не дожидаясь официальной презентации, производитель уже раскрывает характеристики новинки.

8 мая компания Meizu представит новый флагман Meizu 17 в честь своего 17-летия.

Несколько новых рекламных постеров подтверждают информацию о дисплее и аккумуляторе смартфона. Во-первых, у Meizu 17 будет экран с частотой обновления 90 Гц и круглым вырезом для фронтальной камеры.

Во-вторых, смартфон сможет похвастаться аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки емкостью 30 Вт.

Напомним, это будет первый 5G-смартфон компании. Он также должен получить топовый процессор Snapdragon 865 в паре с модемом Snapdragon X55 5G, оперативную памяти LPDDR5, флэш-накопитель UFS 3.0, NFC-модуль, Wi-Fi 6 и квадрокамеру.