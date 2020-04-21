Замена на подходе: продажи Meizu 16s Pro останавливаются

Новости технологии:Meizu прекращает продажи смартфонов Meizu 16s Pro в преддверии выхода Meizu 17.

Компания Meizu вовсю готовится к выходу своих новых флагманов семейства Meizu 17, в том числе и избавляясь от старых моделей.

Конечно, старым назвать смартфон Meizu 16s Pro сложно: он дебютировал в августе прошлого года. Однако компания решила с ним попрощаться: в официальном сообщении говорится, что в ближайшее время будет разгружена последняя производственная линия. Это значит, что производство Meizu 16s Pro прекращается, и вскоре смартфон исчезнет с прилавков магазинов.

По словам представителей Meizu, Meizu 16s Pro — это классика эпохи 4G с отличным дизайном и производительностью, но Meizu 17 будет мощнее и сможет достичь лучших результатов. Кстати, Meizu 16s Pro стал самым красивым смартфоном 2019 года по версии китайской премии Swan Award 2019.

Meizu 17 дебютирует уже через несколько дней — 22 апреля. У него также должна быть старшая версия с приставкой Pro.