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Замена на подходе: продажи Meizu 16s Pro останавливаются

Замена на подходе: продажи Meizu 16s Pro останавливаются
04:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Meizu прекращает продажи смартфонов Meizu 16s Pro в преддверии выхода Meizu 17.

Компания Meizu вовсю готовится к выходу своих новых флагманов семейства Meizu 17, в том числе и избавляясь от старых моделей.

Конечно, старым назвать смартфон Meizu 16s Pro сложно: он дебютировал в августе прошлого года. Однако компания решила с ним попрощаться: в официальном сообщении говорится, что в ближайшее время будет разгружена последняя производственная линия. Это значит, что производство Meizu 16s Pro прекращается, и вскоре смартфон исчезнет с прилавков магазинов.

По словам представителей Meizu, Meizu 16s Pro — это классика эпохи 4G с отличным дизайном и производительностью, но Meizu 17 будет мощнее и сможет достичь лучших результатов. Кстати, Meizu 16s Pro стал самым красивым смартфоном 2019 года по версии китайской премии Swan Award 2019.

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Meizu 17 дебютирует уже через несколько дней — 22 апреля. У него также должна быть старшая версия с приставкой Pro.

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Смартфоны, Meizu, Meizu 16s Pro.
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