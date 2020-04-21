Дисплей в чехле: LG Velvet получит интересный аксессуар (Фото)

Новости технологии:Смартфон LG Velvet получит чехол с еще одним дисплеем.

Компания LG отказалась от флагманской линейки смартфонов LG G и готовится представить абсолютно новую модель — LG Velvet. И сегодня Корейское национальное радиоагентство (NRRA) сертифицировало интересный аксессуар для смартфона.

Это специальный чехол под номером LM-G905N, который сможет превратить обычный смартфон в складной. То есть у него есть второй дисплей и небольшой вырез для фронтальной камеры. В результате получается что-то вроде Samsung Galaxy Fold.

Его номер перекликается с номером смартфона LG-G900N, которым, по слухам, и является LG Velvet. Поэтому можно сделать вывод, что чехол предназначен именно для LG Velvet.

Скорее всего, чехол дебютирует вместе с LG Velvet, но будет продаваться отдельно. Презентация ожидается в следующем месяце.

Кстати, это не новая для LG идея: например, такой же чехол получил недавно представленный LG V60 ThinQ.