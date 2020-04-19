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LG Velvet: компания презентовала ролик о новом "революционном" смартфоне (Видео)

LG Velvet: компания презентовала ролик о новом "революционном" смартфоне (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Вернуть себе былую славу компания будет пробовать с новым смартфоном LG Velvet.

Производитель отказался от старого дизайна и даже от старых названий и теперь готовится к выпуску "революционного" LG Velvet.

LG показала флагман в рекламном ролике. Основную камеру Raindrop сравнивают с каплями дождя: три модуля и вспышка выстроены в вертикальную линию. Обе панели симметрично загибаются на боковые части корпуса, что, по словам производителя, создает "плавный форм-фактор, который одновременно радует глаз и приятен на ощупь".

Также на видео можно рассмотреть вырез-капельку для фронтальной камеры (идея не новая, но вписывается в общий концепт), кнопки на боковых гранях, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

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Информации о спецификациях LG Velvet не так много. Предположительно, смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 765G и модемом для сети пятого поколения. Новинку должны показать в середине мая с ценником около 700 долларов США.

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Реклама, Смартфон, LG, LG Velvet.
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