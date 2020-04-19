Vivo показал постер нового смартфона под брендом iQOO (Фото)

Новости технологии:Смартфон iQOO Neo3 придет на смену прошлогоднему iQOO Neo Snapdragon 855 Edition.

Производитель Vivo потихоньку раскрывает подробности о новинке. Свежий рекламный постер указывает на то, что смартфон получит два стереодинамика и чип Hi-Fi с соотношением сигнал/шум 125 дБ для качественного звука.

На изображении можно рассмотреть и круглый вырез для фронтальной камеры в правом углу.

Также iQOO Neo3 может стать самым дешевым смартфоном с флагманским процессором Snapdragon 865. Заявлена поддержка 5G и экран с частотой обновления 144 Гц, как у игрового смартфона Nubia Red Magic 5G.

Кроме того, новинка получит быструю память UFS 3.1 и фирменную зарядку Super FlashCharge на 55 Вт.