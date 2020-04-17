Неанонсированный Huawei Nova 7 Pro показали в ролике (Видео)

Новости технологии:Компания Huawei показала смартфон Nova 7 Pro в рекламном ролике.

На следующей неделе, 23 апреля, компания Huawei представит свои новые смартфоны семейства Nova 7. Ожидаются модели Huawei Nova 7 SE, Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro, и одному из них посвящен рекламный ролик.

Скорее всего, героем видео стала старшая модель - Huawei Nova 7 Pro. У смартфона отчетливо видны изогнутые края экрана и двойная фронтальная камера, врезанная в дисплей.

Также можно разглядеть довольно крупную основную камеру, выполненную в виде прямоугольного блока. Похоже, у нее будет четыре датчика.

Напомним, Nova 7 Pro приписывают процессор Kirin 990 5G и 50-кратный цифровой зум. Другие подробности будут известны 23 апреля.