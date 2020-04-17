Генеральный директор Huawei уходит в отставку

Новости Бизнеса:Основатель и CEO Huawei Жень Чжэнфэй покинул компанию.

Основатель и генеральный директор Huawei Жень Чжэнфэй объявил об уходе в отставку. Кроме того, компания провела кадровые перестановки среди своих топ-менеджеров.

Чжэнфэй планировал уйти на пенсию ещё в прошлом году, но давление со стороны правительства США на Huawei не позволяло ему сложить с себя все обязанности. Теперь он официально ушёл в отставку и покинул совет директоров Huawei.

Помимо Чжэнфэя, компанию покинули председатель правления Huawei Сунь Яфан и его заместители Сюй Чжицзюнь, Юй Чендонг и Донг Цинъян.

Согласно новому постановлению, заместитель председателя совета директоров Huawei Го Пин будет занимать должность исполняющего обязанности председателя компании с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Он также будет выступать в качестве главы совета директоров и исполнительного комитета Huawei.

Жень Чжэнфэй объяснил свой уход тем, что нахождение одного человека на посту генерального директора в течение длительного времени приведёт к потере свежих идей.