Китай обзавелся своей криптовалютой: цифровой юань ушел в бета-тестирование

Китайские власти ввели в обращение государственную криптовалюту — цифровой юань. Пока в бета-тестировании участвуют клиенты "из белого списка" Сельскохозяйственного банка Китая в четырех пилотных районах — Шэньчжэне, Сюнгане, Чэнду и Сучжоу.

Об этом стало известно из постов клиентов банка в Twitter.

Первый этап тестирования системы DC/EP начался еще в конце прошлого года в нескольких городах Китая. Сейчас, помимо банка, в тестировании принимают участие China Telecom, China Mobile, China Unicom.

First glance of DC/EP

Can be send/receive when both party are offline pic.twitter.com/aQCdZQG5he

— molly (@molllliy) April 14, 2020