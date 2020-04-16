Китай обзавелся своей криптовалютой: цифровой юань ушел в бета-тестирование

Новости Бизнеса:В Китае началось массовое тестирование цифрового юаня в банковской системе.

Китайские власти ввели в обращение государственную криптовалюту — цифровой юань. Пока в бета-тестировании участвуют клиенты "из белого списка" Сельскохозяйственного банка Китая в четырех пилотных районах — Шэньчжэне, Сюнгане, Чэнду и Сучжоу.

Об этом стало известно из постов клиентов банка в Twitter.

Первый этап тестирования системы DC/EP начался еще в конце прошлого года в нескольких городах Китая. Сейчас, помимо банка, в тестировании принимают участие China Telecom, China Mobile, China Unicom.

First glance of DC/EP

Can be send/receive when both party are offline pic.twitter.com/aQCdZQG5he — molly (@molllliy) April 14, 2020

Для использования DC/EP пользователям необходимо установить специальное приложение, которое позволит проводить операции с компаниями, участвующими в тестировании криптовалюты. Кроме того, пользователи могут пересылать друг другу эти деньги.

DCEP first look pic.twitter.com/EJdDPg0v7F — Matthew Graham (@mattysino) April 14, 2020

В дальнейшем цифровой юань может вытеснить доллары с рынка электронных платежей, считают разработчики. Кроме того, сейчас в Китае запрещены продажи всех типов криптовалют — в будущем DC/EP может стать единственным инструментом, который позволит покупать токены на территории страны.