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В НБУ назвали эмиссию гривны "путем в никуда"

В НБУ назвали эмиссию гривны "путем в никуда"
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Нацбанк выступает категорически против запуска "печатного станка" в Украине.

Финансировать увеличение расходов государство должно за счет дешевых внешних кредитов, а не путем эмиссии национальной валюты.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Государство не может включать "печатный станок", но может покрыть увеличение расходов за счет заимствований. Дешевых кредитов", - сказал Сологуб.

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Он отметил, что Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь в результате эмиссии гривня стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут.

"Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014 годов. Тогда эмиссия приводила лишь к кризисам... Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить", - отметил замглавы НБУ.

Он подчеркнул, что Украина имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами, и сейчас идет финальный этап переговоров с МВФ и другими донорами.

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"Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета. Чтобы стимулировать экономику, НБУ уже снизил учетную ставку до 10%. Также мы готовы поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. Со своей стороны, банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику", - подытожил Сологуб.

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НБУ, Гривна, Нацбанк, Дмитрий Сологуб, эмиссия.
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