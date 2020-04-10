В Украине денежная масса выросла почти на 3%

Новости Бизнеса:В Украине вырос показатель денежной массы на 2,8% - такой прирост произошел в марте текущего года.

Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% - до 1 трлн 518,261 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 4% - до 481,846 млрд грн.

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