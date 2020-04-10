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Пятница, 10.04.2020
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В Украине денежная масса выросла почти на 3%

В Украине денежная масса выросла почти на 3%
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Украине вырос показатель денежной массы на 2,8% - такой прирост произошел в марте текущего года.

Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% - до 1 трлн 518,261 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 4% - до 481,846 млрд грн.

Свежие курсы валют на 10 апреля: доллар снова дорожает

Напомним:

Банки Украины продлят срок действия платежных карт, срок которых закончился во время карантина, на три месяца. 

Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации заключили Меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации, цифрового развития, цифровой экономики, цифровых инноваций, развития информационного общества, цифровых навыков и прав граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр и министры, представители банковского сектора обсудили на совещании вопросы поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.

ПриватБанк открыл новый сезон "теплых кредитов".

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Международный валютный фонд готов выделить $1 триллион на преодоление финансового кризиса.

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НБУ, Финансы, Деньги, Денежная масса.
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